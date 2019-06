O novo presidente global da BRF, Lorival Luz Júnior, que assumiu a empresa na segunda-feira, dia 17, está em Concórdia. Ele chegou pela manhã e fará uma visita na unidade local, para conversar com gestores, lideranças e com os servidores. A agenda também prevê uma visita ao prefeito Rogério Pacheco, na Prefeitura.

De acordo com Luz Júnior, a primeira visita é realizada em Concórdia, para valorizar a unidade. “Aqui é o berço de tudo, foi onde começou a Sadia, então no meu primeiro dia como presidente, vim me inspirar, pois sei da importância que Concórdia tem para a BRF e para o setor” , comenta o presidente. “A Sadia é a marca de alimentos mais admirada no Brasil e temos que valorizar este legado. Me sinto em casa e me emociona o amor como que nosso time produz alimentos . Temos que levar este exemplo”, registra.

Lorival não fez anúncios de investimentos futuros, mas destacou os que estão sendo realizados e Concórdia. “A gente sempre tem feito investimentos aqui, nos últimos anos foram mais de R$ 200 milhões. Neste ano estamos investindo mais de R$ 30 milhões em modernização de linhas de produção, na busca de eficiência. Outro investimento é o aprimoramento e treinamento para nossos mais de cinco mil funcionários”, relata.

O presidente também falou de uma possível fusão entre a BRF e a Marfrig. Ele destacou que estudos estão em andamento, mas não determinou prazos para decisões. “Levamos ao Conselho de Administração um pedido de autorização para avançar nos estudos, analisar profundamente os impactos, para saber se isso seria positivo para a BRF. Depois disso o estudo será levado à assembleia de acionistas”, disse Lorival.