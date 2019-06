Terminar o turno da primeira fase do Estadual da Divisão Especial com pelo menos uma vitória. Esse é o pensamento da Associação Concordiense de Futsal, que nesta terça-feira(18) joga contra São Lourenço, 20h15, no centro de Eventos em Concórdia.

Com um ponto e na penúltima colocação, a ACF quer vencer e chegar mais perto de Joinville, que é o adversário mais próximo na briga por uma vaga para a próxima fase do campeonato.

Para o jogo, o técnico Clodimar Tomé tem uma dúvida; o ala Mazetto sentiu um desconforto muscular no treino da segunda-feira, e iniciou imediatamente tratamento. Ele faz teste antes da partida, para ver se terá ou não condições de jogo. Já França, que está fora duas partidas, devido a lesão muscular, se recuperou e retorna ao time. Deivid, que também estava lesionado, fica no banco.



Devido a esses problemas, Tomé não definiu o time que deve sair jogando a noite no centro de Eventos. A arbitragem será de Enemir Corozzola e Sostenes Wenceslau do Santos. O Ingresso é gratuito.

Alteração



Mudaram as datas dos dois próximos jogos da equipe sub 18 da ACF na Liga Catarinense de Futsal. No domingo (23) o jogo será contra a AABB em Chapecó, às 18 horas, e na terça-feira(25), enfrentará Seara às 19h no Centro de Eventos, em Concórdia.

(Fonte: Ascom/ACF)