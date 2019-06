A VII edição da Festa da Agricultura, Indústria e Comércio aconteceu no último domingo, 16 de junho, na comunidade de Linha Bandeirantes, com a eleição das Garotas Belavistense e Simpatia. O evento faz parte da programação de aniversário do município. No primeiro desfile as candidatas exibiram looks representando os comércios de vestuário de ABV. No segundo desfile elas trajavam look padrão e foram avaliadas pelos jurados nos quesitos beleza, simpatia e desembaraço.

Após a apuração das notas Bruna Schuck foi chamada para receber a faixa de Garota Simpatia 2019. A Garota Belavistense foi escolhida pela somatória das notas de todos os quesitos e alcançando 110 pontos, Suelen Schuck ficou com o título neste ano.

A festa serve para valorizar as bases da economia municipal. “São sete anos de festa passando pelas comunidades do Município. Para o próximo ano estamos preparando um novo formato de comemoração” destacou o prefeito em exercício Gilberto Maltauro. A tarde a animação do matinê ficou por conta da Banda Legal.

Atividades seguem:

A comemoração do aniversário de 24 anos de Alto Bela Vista continua no dia 04 de julho. Pela manhã acontecerá culto e logo após as crianças poderão se divertir no parque inflável instalado em frente ao Centro Comunitário. A tarde os comerciantes vão promover, em parceria com a Administração Municipal, mais uma edição do Liquida ABV com produtos de R$5,00 a R$100,00. Às 15h haverá o corte do bolo de aniversário e apresentação musical.

No dia 07 de julho será realizada a Festa do Leitão Assado à Alto Bela Vista no Centro Comunitário da sede. Após o corte do leitão e almoço acontecerão os shows. Sobem ao palco Duduca e Dalvan, Banda Porto do Som e Paula Machado. As fichas para o almoço podem ser adquiridas com a diretoria antecipadamente pelo valor de R$25,00 com direito a uma ficha de bebida.

Encerrando a programação o grupo Tropilha fará a Cavalgada no dia 21 de julho. O evento será no Parque Edgar Knecht com café da manhã, trilha a cavalo, almoço e matinê com os grupos Sina Gaúcha e Netos do Velho.

Fonte: Cristiano Auler / Ascom Prefeitura ABV