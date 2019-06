Artilheiro do Interiorano de Concórdia é da série C

É da série C o artilheiro do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia, até aqui, nesse ano de 2019. O jogador Jeferson Nunes Neves, do Barra Bonita B, com dez gols anotados. Depois tem o jogador Itamar Pedrotti, do Pinheiro Preto, com oito gols anotados.

Depois, na série B, com sete gols, estão Willian da Silva e Marcel da Silva, do Gomercindo e Baixo São Luiz, com sete gols.

Pela série A, Fábio Rodrigos, do Três de Outubro, marcou seis gols e é o goleador da primeira divisão.