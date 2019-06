Foram 32 ganhadores no bolão da Mega-Sena e uma pessoa que acertou cinco números sozinha

A Caixa Econômica Federal irá pagar R$ 270,8 mil para pessoas que fizeram apostas na Mega-Sena na Lotérica Menegatti em Concórdia. Um dos ganhadores acertou cinco números da Mega e irá receber o prêmio de R$ 49.024,59. A Caixa também irá pagar R$ 221.790,00 para 32 pessoas que fizeram um bolão e acertaram quatro quinas e 30 quadras. Cada uma delas irá receber cerca de R$ 6,9 mil.

O gerente da Caixa de Concórdia, Jonas Wilpert, comenta que as apostas foram feitas no último sábado. “Nesta segunda-feira já efetuamos alguns pagamentos, mas não sabemos se todos são moradores de Concórdia”, relata. Os números sorteados no concurso 2160 foram 1 – 19 – 46 – 47 – 49 – 53. Os ganhadores terão prazo de 90 dias para retirar o prêmio.

No ano passado uma aposta feito no “Dia de Sorte” em Concórdia levou o prêmio de R$ 466.521,16. O sorteio ocorreu no dia 4 de outubro. O ganhador que apostou em Concórdia acertou sozinho todos os sete números daquele concurso (3- 4 -5 -8 -10 -24 e 25).