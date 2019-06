Agricultor fica ferido em tombamento de trator no interior de Ipumirim

Um agricultor de Ipumirim ficou ferido ao se envolver em acidente com máquina agrícola. O fato foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia 17, na comunidade de Linha Silvano, por volta das 12h30.



Conforme informações do site Ipumirim Notícias, a vítima, identificada como Sergio Koserski, de 58 anos, ficou embaixo do trator tombado. Ele foi resgatado por colegas que estavam no local.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ipumirim foi acionado para a ocorrência e levou a vítima para o Hospital São Camillo, de Ipumirim, com suspeita de fraturas nas costelas, fêmur e coluna cervical.