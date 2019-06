A Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, em parceria com a APP das escolas da Rede Municipal de Ensino, alcançou a meta de 100% das salas de aula da rede municipal de ensino climatizadas. O objetivo é oferecer um ambiente mais aconchegante para professores e alunos, oportunizando assim, motivar e facilitar ainda mais o processo de ensino aprendizagem dos alunos itaenses.

A rede municipal de ensino tem aproximadamente 1000 alunos matriculados, distribuídos na Creche Tio Ale, no Centro de Educação Infantil Cantinho da Pedrita, na Escola João Henrique Pille, na Escola Sítio do Pica Pau Amarelo e na Escola Valentin Bernardi.“Graças ao empenho das APPs das escolas, em conjunto com a administração municipal, hoje nossas salas de aula estão climatizadas, garantindo um ambiente de aprendizado agradável, tanto em dias de frio como em dias de calor”, observa a diretora Geral de Ensino Déborah Sartoretto.

Para oferecer um ensino de excelência, a Prefeitura de Itá investe cerca de R$ 9 milhões por ano no setor. O resultado dos investimentos reflete em sala de aula. Em 2018, por exemplo, as escolas municipais de Itá deram um salto na avaliação do IDEB. Enquanto a média do Brasil ficou em 5.8 e a do Estado de Santa Catarina em 6.0, o município de Itá obteve a nota 6.8, sendo uma das médias mais altas da região. “A Secretaria de Educação também investe na formação continuada dos professores e em vários projetos nos diferentes níveis de ensino. Além disso, a manutenção e investimento na estrutura e na aquisição de equipamentos das unidades escolares é constante, oportunizando um ambiente cada vez mais prazeroso e aconchegante, sempre visando o bem estar e uma melhor qualidade de aprendizagem aos nossos alunos”, finaliza ela.