Um motorista de caminhão de Concórdia está desaparecido desde o fim de semana após ter sido, possivelmente, assaltado na região de Guarulhos, em São Paulo. Conforme o site Ipumirim Notícias, o condutor estava com um caminhão de empresa transportadora de Ipumirim quando teria sido abordado pelos bandidos.



Conforme o portal do maior município do Vale da Produção, o cavalo mecânico já foi achado. Porém, a carreta com a carga de leite condensado não foram achados ainda. O motorista, identificado como Josimar Rossatto, ainda não fez contato com familiares e pode ainda estar como refém dos bandidos.

Conforme informações repassadas por familiares ao Jornalismo da Rádio Aliança, em menos de 60 dias, é a segunda vez que o motorista é assaltado pelas estradas do Brasil. Na última semana, três ocorrências de assalto a caminhões de empresas de Concórdia em outros estados também foi confirmada.



(Com informações do repórter André Kruger)