O jovem de iniciais E.L.M, 23 anos, preso em Concórdia no mês passado, sob acusação de trafico de drogas, teve negado na ultima semana um pedido de liberdade provisória. A decisão foi deferida pela Justiça Criminal da Comarca.





A justificativa é que a quantidade de droga apreendida com o jovem não seria para consumo próprio. Com a decisão ele segue detido no presidio regional de Concórdia.

O jovem de 23 anos, morador de Joaçaba, foi preso por volta das 13h do sábado, dia 25 de maio, com 70 gramas de haxixe e 20 comprimidos de ecstasy. A abordagem ocorreu no Contorno Viário Norte na região do KM 6 em uma ação da Polícia Militar Rodoviária. O rapaz fugiu ao perceber a presença de uma guarnição, mas os policiais perseguiram o motociclista que jogou fora parte da droga.





Segundo o que apurou o Jornalismo da Aliança, ele informou que comprou a droga por R$ 400,00 para consumo próprio. Ele negou que iria vender os entorpecentes em Joaçaba.

(Com informações do repórter André Krüger).