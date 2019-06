Final de semana de grandes conquistas para a Fundação Municipal de Cultura. No último sábado, dia 15 de junho, a oficina de dança de rua, coordenada pelo professor Tiago dos Santos, participou da segunda edição do Festival de Dança de Erechim - RS, voltando com grandes conquistas.

A premiação aconteceu na noite de domingo, dia 16, sendo que quatro obras foram levadas ao palco do Centro Cultural 25 de Julho. O grupo juvenil, que participou do evento com a coreografia “E agora?”, levou o prêmio de 1º lugar nas Danças Urbanas, a coreografia “Descompasso”, interpretada pela solista Ana Luiza Mazzoco Brigantini também levou o primeiro lugar em danças urbanas, na modalidade infanto-juvenil. A Coreografia solo “Descoberta”, que conta com Ryan da Silva Cirne como bailarino, obteve o 2º lugar, também com danças urbanas.

A maior surpresa da noite, veio com o grupo infantil, que interpretou a coreografia “Por todo Lugar”. Contando com 21 bailarinos e bailarinas entre 6 e 9 anos, a obra foi agraciada com o 1º lugar, sendo muito elogiada pela banca julgadora. Além deste prêmio, este mesmo trabalho foi premiado com o prêmio especial “Coreografia Destaque” de todo o festival.

Fonte: Ascom Prefeitura de Concórdia