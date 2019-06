Ato acontece no auditório do Centro Cultural, nesta quarta-feira, 19 de junho, às 8:30h

A Administração Municipal fará a apresentação do projeto de revitalização do calçadão da cidade, nesta quarta-feira, 19 de junho, às 8h30, no Centro Cultural. Comerciantes, moradores e comunidade em geral são convidados. A intenção é que os trabalhos da obra iniciem ainda este ano.

O projeto moderno e inovador, trará uma nova identidade visual ao centro da cidade, impactando diretamente no dia a dia de quem trabalha e circula pelo calçadão. O investimento será de R$ 1,8 milhão, sendo R$ 1.795.080,66 de financiamento contraído junto à Caixa Econômica Federal proveniente do Programa Avançar Cidades, Pró Transporte, com recursos do FGTS, e o restante será a contrapartida do município.

O contrato que garantiu o recurso, foi assinado pelo prefeito Rogério Pacheco, na última quarta, 12 de junho, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal. Estavam presentes o superintendente regional da Caixa, Ruben Valter Grams, o gerente geral da agência de Concórdia, Jonas Wilpert, e os gerentes Carlos Alberto Bonin e Renato Savaris. Com o projeto do calçadão concluído e o recurso garantido, a obra será licitada para em seguida, iniciar os trabalhos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura