Ambiental intensifica fiscalização na área do Parque Fritz Plaumann

Nenhuma irregularidade foi constatada pela Polícia Militar Ambiental durante trabalho de fiscalização no Parque Estadual Fritz Plaumann, em Concórdia. A atividade foi realizada no domingo, dia 16, com o objetivo de coibir ações de pesca e caça dentro da reserva ambiental.



Conforme já noticiado pela Rádio Aliança, o local corriqueiramente é alvo de ações predatórias, seja de caça e de pesca, cujos vestígios são encontrados durante trabalho de inspeção pelos próprios monitores do parque.



Tal prática é proibida na área do parque, sendo que os infratores estarão sujeitos a imposição de penalidades criminais e administrativas.