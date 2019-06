Você consegue imaginar sua vida sem o aparelho de celular? Pesquisas mostram que 92% dos brasileiros têm acesso à internet e mais de 70% deles estão conectados à rede por meio do smartphone. O novo portal da Rádio Aliança, que vai entrar no ar nesta semana, irá facilitar a vida de quem gosta de consumir notícias e outras informações por meio do mobile.

O sócio-proprietário e diretor de Tecnologia da Ódois, Evandro Erlo, diz que o site da Aliança é muito acessado pelo celular. “Focamos bastante nisso. O usuário vai conseguir buscar a informação rapidamente e visualizar praticamente tudo o que vê pelo computador”, afirma

O coordenador de Marketing da Rádio Aliança, Adriel Gonçalves, diz que o objetivo da emissora é facilitar a experiência do usuário com uma navegação muito mais rápida. “As informações poderão ser encontrados de uma forma bem mais simples e nos formatos de textos, áudio, vídeos e imagens”, pontua.