O motorista de um Fiat Uno perdeu o controle do carro e capotou na Rua Tancredo de Almeida Neves, em frente à Supra Multi Marcas em Concórdia. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 17, por volta de 15:15h. Duas pessoas estavamn no carro e sofreram escoriações.

Bombeiros Voluntários e uma equipe do Samu foram ao local para prestar o atendimento aos dois ocupantes do carro. Eles foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Hoispital São Francisco.

A Polícia Militar foi acionada para orientar o trânsito e apurar as causas do acidente.