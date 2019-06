Mesmo com o resultado do jogo realizado na noite do último sábado, que tiraria a AEP Termas Futsal das quartas de final da Liga Catarinense, o time de Piratuba avança na competição. O time de Palmitos, que jogou em casa, teria escalado um jogador suspenso e desta forma perdeu os pontos. A direção da Liga Catarinense confirmou, na manhã desta segunda-feira, dia 17, que a AEP é a dona da vaga.

Na primeira partida do mata-mata, realizada em Piratuba no dia 12, a AEP venceu. Na noite do último sábado, dia 15, o time esteve em Palmitos e lá precisava apenas do empate no tempo regulamentar, mas Palmitos conseguiu a vitória. A partida foi para a prorrogação, e aí, a AEP precisava da vitória, mas o resultado foi o empate em 2 a 2.

Desta forma, Palmitos teria se classificado para as quartas de final, porém, foi constatado que um atleta do time atuou de forma irregular. Ele teria somado três cartões amarelos e deveria ter ficado fora deste jogo de sábado. Mesmo assim ele foi escalado, jogou e ainda marcou gols.

A direção da AEP apresentou as súmulas à Liga Catarinense, que se pronunciou nesta segunda-feira, dia 17, confirmando a irregularidade de Palmitos. A direção da Liga também confirmou a vaga para a AEP e já ajustou a tabela de jogos.

Nesta quarta-feira, dia 19, a AEP Termas Futsal já faz a primeira partida das quartas de final contra Lages, em Piratuba, às 20:15h. O valor do ingresso é R$ 10,00.

O jogo marcado pela Copa Catarinense, contra a AGN Capinzal, que seria realizado na quarta-feira, terá outra data.