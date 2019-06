Evento aconteceu neste fim de semana, no Rio Vermelho.

Atleta da ACC em quarto no Floripa Bike Marathon

O ciclista Cristiano Mazzutti, da Associação Concordiense de Ciclismo, obteve o quarto lugar no Segundo Floripa Bike Marathon, que aconteceu neste fim de semana, em Florianópolis. Ele competiu na categoria PRO Master B, que percorreu as trilhas do Rio Vermelho, num percurso de 55 km.