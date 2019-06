O secretário de administração do Município de Lindóia do Sul, Vinicius Marin, recebeu na tarde de quinta-feira, dia 13, assessores do deputado estadual, Marcius Machado. O objetivo foi discutir a viabilidade de projetar uma pista de skate no município. Estiveram presentes: Henrique Costa - engenheiro civil e assessor parlamentar e Douglas Alves assessor parlamentar.

Os assessores, acompanhados pelo secretário de administração, percorreram alguns locais da cidade para verificar qual o espaço mais adequado para construir a pista. O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, buscará recursos para que a obra seja concretizada.

A ideia é proporcionar mais um espaço destinado ao lazer da população, especialmente ao jovens. A Administração Municipal está desenvolvendo os estudos necessários e buscando apoio para que o projeto seja viabilizado.

Alguns locais estão sendo avaliados. A Municipalidade fará todos os esforços necessários para que esse espaço seja colocado à disposição da população.

(Fonte: PG Comunicação)