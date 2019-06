Nesta sexta-feira, 14 de junho, foi realizada a entrega de materiais eletrônicos e de expediente ao 20º Batalhão da Polícia Militar de Concórdia. Os itens serão utilizados no programa institucional Rede de Segurança Escolar. Foram adquiridos um data show, uma caixa de som amplificada, um smartphone e uma câmera fotográfica digital, além de resmas de folhas, envelopes, canetas, lápis, entre outros materiais.

Esta é uma primeira remessa de materiais que estão sendo entregues ao programa. Ainda no final do ano passado, a Administração Municipal assinou um convênio, repassando recursos do Fundo da Infância e Adolescência – FIA, que são geridos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. Foi garantido um montante de R$ 47 mil para a Rede de Segurança Escolar e para o Proerd. Além da compra de materiais, serão adquiridos mais de 900 ursos de pelúcia do mascote do Proerd.

A entrega aconteceu na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal e contou com a presença do prefeito Rogério Pacheco, acompanhado do tenente coronel Sergio Vargas, secretários do poder executivo, membros do CMDCA e do batalhão de polícia militar.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro/Ascom/Prefeitura de Concórdia.