Capacitações acontecem no fim desse mês.

Seara sedia dois cursos do Senar em junho

O município de Seara irá sediar neste mês dois cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. As capacitações são de Inclusão Digital Rural - Iniciação à Informática e Fluxo de Caixa da Atividade Rural.



O primeiro será realizado no Distrito de Caraíba, na Casa Familiar Rural, nos dias 26 e 27. O segundo na Sede do Sindicato Rural de Seara, no dia 28.



Conforme o Senar, as inscrições devem ser feitas no Sindicato Rural.