Um principio de incêndio foi registrado na noite deste domingo, dia 16, em um caminhão de pequeno porte na curva do Morés, na Tancredo Neves em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 18h45 no Bairro São Cristóvão.

Conforme o proprietário, ele estava vindo de Barra Bonita com uma pequena carga de madeira e somente percebeu que o rodado estava pegando fogo, quando foi avisado por outros motoristas.

Com auxilio extintor de incêndio ele tentou evitar que o fogo se espalhasse pelo caminhão. Como esse dispositivo não adiantou, o recurso foi utilizar um litrão de Coca-Cola e energético para controlar o incêndio. A combinação deu resultado até a chegada do Corpo de bombeiros, que foram ao local e fizeram somente o resfriamento do rodado traseiro do caminhão para evitar um novo incêndio. Ninguém se feriu.

(Com informações do repórter André Krüger)