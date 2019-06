Carreta de Concórdia é levada em assalto no RS

Os últimos dias não foram fáceis para o setor de transportes de Concórdia. Na última sexta-feira, mais uma carreta de empresa da cidade foi tomada de assalto. Desta vez, o fato aconteceu na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, na noite do último dia 14.



O veículo, carregado com carne, foi abordado por bandidos armados e o motorista, que é morador de Quilombo, ficou em poder dos bandidos e deixado em um matagal. Na manhã do sábado, dia 15, ele conseguiu manter contato com a empresa.



Mais tarde, o conjunto frigorificado foi encontrado abandonado próximo a Soledade, sem os pneus, geladeiras e a carga. O cavalo mecânico ainda não foi encontrado.

Este foi o terceiro caso de carreta de Concórdia assaltada num período de uma semana. Os outros dois casos aconteceram em São Mateus do Sul, no Paraná, e em Mossorá, no RN.



(Com informações do repórter André Krüger).