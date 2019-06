Câmeras de monitoramento flagraram uma colisão de dois veículos, seguida de evasão do motorista causador do acidente. O fato aconteceu no fim da madrugada deste domingo, dia 16, na Anita Garibaldi, nas proximidades da Apae de Concórdia, no bairro Vista Alegre.



Conforme as imagens, um motorista se dirigia em direção ao contorno norte com uma SUV. Por alguma razão, ele perdeu o controle do carro e colidiu em um Gol, que estava estacionado na via pública. Com a pancada, o veículo atingido foi arremessado contra um muro. Depois da batida, o motorista causador, deu marcha ré e evadiu-se do local.



As imagens do acidente já foram enviadas à Polícia Militar



(Com informações do repórter André Krüger)