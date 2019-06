O Galo do Oeste continua invicto na série B do Campeonato Catarinense. Em Camboriú, no Estádio Roberto Santos, o Concórdia dominou a partida diante do Camboriú e venceu por 3 a 0. Mateus Cata abriu o placar aos 35 minutos aproveitando rebote do goleiro Luis Carlos, 0 a 1. Ainda no 1º tempo, aos 40 minutos, o lateral Deca do Camboriú foi expulso pelo árbitro Diego da Costa Cidral por agredir o companheiro Mateus Cata com uma cotovelada.

No 2º tempo o Concórdia não desperdiçou a superioridade numérica em campo e ampliou logo aos 2 minutos com Moisés, após o passe errado do lateral Carlos Alberto, 0 a 2. Aos 29 minutos, em mais uma falha da defesa do Camboriú, Moisés tocou para Angelo fechar o placar, 0 a 3.

Foi a terceira vitória do Concórdia no Catarinense SICOOB Série B 2019. O Galo do Oeste segue invicto e na vice-liderança com 10 pontos. Já o Camboriú soma 3 pontos e vem na 6ª colocação.