A base da equipe do Concórdia Atlético Clube somou mais três pontos no Copa Santa Catarina Sub-15 ao vencer fora de casa por 2 a 1 a equipe do Nação. A partida foi realizada neste sábado, dia 15, no Centro de Treinamentos do Irineu em Joinville. Os gols do Galo do Oeste foram marcados por Bruno e Gustavo. Com o resultado, o sub-15 assume a vice-liderança do grupo A, com 11 pontos. Na primeira colocação está o Camboriú, com 14.

Após este confronto fora de casa o CAC terá mais dois compromissos no fechamento desta fase que serão realizados em Concórdia. No dia 22 enfrenta o Guabiruba e no dia 29, fechando a primeira fase, enfrenta o Camboriú.