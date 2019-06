Um veículo ficou completamente destruído por um incêndio, na tarde deste sábado, dia 12, no interior de Concórdia. O fato foi registrado na estrada geral de acesso entre Canhada Funda e Barra Bonita. Os dois ocupantes do carro escaparam ilesos.



Conforme informações, no veículo Focus, placas de Concórdia, estavam o motorista de 22 anos e o carona, de 25, que estavam indo participar de uma partida de futebol em Barra Bonita. De acordo com relatos, ambos sentiram um cheiro muito forte de fumaça, que vinha da parte traseira e embaixo do carro. Eles pararam, a fumaça aumentou e o fogo tomou conta do carro. "Só deu tempo da gente sair e fogo aumentou", conta o motorista. Além do carro, pertences como materiais esportivos e documentos também foram perdidos.

Embora o carro fosse placas de Concórdia, os dois ocupantes são de Lindóia do Sul.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi chamado e combateu as chamas.