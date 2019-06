O rapaz Gustavo da Cruz, de 19 anos, que estava desaparecido desde o último dia sete, foi localizado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil e um Boletim de Ocorrência de reaparecimento foi feito na Central de Polícia Civil de Concórdia no começo da noite da sexta-feira, dia 14.



Conforme informações, o rapaz estava trabalhando no interior do município de Ipumirim. As circunstâncias que levaram a localização do jovem não foram informadas.



De acordo com o que já foi publicado pela Rádio Aliança, o rapaz estava sem dar notícias desde o último dia sete, quando tinha sido visto pela última vez, no bairro Santa Rita.

(Com informações do repórter André Krüger)