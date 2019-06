Policiais Militares de Seara prenderam nesta sexta-feira, 14, dois homens acusados de praticarem furto em residência.

O crime ocorreu nesta manhã, no bairro Vila Gera Sul, em Itá.



As vítimas, duas idosas de 80 e 72 anos, relataram que estavam em sua residência, quando dois homens chegaram em um veículo Renault/Oroch, placas QHI9910, de Xanxerê e ofereceram chás naturais para venda. As moradoras compraram dois pacotes de chás, no valor de R$ 50,00 cada.



Porém, um dos homens, ao perceber que as idosas possuía mais dinheiro, subtraiu o montante sem que elas percebessem. Após deixarem a residência, as idosas perceberam a falta do dinheiro e comunicaram familiares. A Polícia Militar de Itá foi acionada e realizou buscas na região.



Policias Militares de Seara, que auxiliaram na ocorrência, localizaram e abordaram o veículo próximo a linha Bernardi, interior de Seara. No automóvel, estava o condutor, um homem de 30 anos e outro menor de 17, com eles, foram localizados R$ 750 reais em espécie e algumas joias.

Dada voz de prisão e apreensão, ambos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil de Itá. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.



Destaca-se que embora a prisão tenha ocorrido somente nesta sexta-feira, 14, o mesmo veículo e os indivíduos com características semelhantes aos dois apreendidos, já foram vistos no dia 27 de maio em Arvoredo, no dia 28, em Paial e Xavantina e no dia 03 de junho, em Paial e Itá.



As pessoas que visualizaram o veículo e os indivíduos desconfiaram da atitude suspeita e de imediato repassaram as informações nos grupos da Rede de Vizinhos, o que permitiu a rápida divulgação das informações entre os policiais militares e, em uma ação conjunta entre as guarnições da Polícia Militar de Seara e Itá, contribuiu para a realização da abordagem e, posteriormente da prisão.

(Fonte: Polícia Militar)