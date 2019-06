Recentemente foi aprovada a lei que regulamenta o uso de contêineres para residências e estabelecimentos comerciais. A medida visa atender a uma tendência de mercado, que utiliza esta alternativa por ser uma estrutura sustentável e econômica para a construção civil. A mudança foi na lei municipal nº 186 que dispõe sobre normas relativas às edificações do Município de Concórdia.



As alterações foram na redução da dimensão mínima do compartimento e da altura mínima. A regulamentação já estava sendo trabalhada pela Administração Municipal desde 2017 e, no ano passado, após indicação do vereador Mauro Fretta, a lei foi alterada e recentemente sancionada pelo prefeito Rogério Luciano Pacheco.



O assessor de Planejamento, Daniel Faganello, que até pouco tempo ocupava o cargo de secretário de Urbanismo e Obras de Concórdia, explicou que a regulamentação atende uma demanda do mercado e que era necessária para o município, já que é uma oportunidade para empreendedores que apostam em ideias e espaços inovadores, e para aqueles que encontram nos contêineres uma solução para moradias simples e de baixo custo.

(Fonte: Lana Correa Pinheiro)