Por meio de decreto, o prefeito Rogério Luciano Pacheco determinou a suspensão de todas as atas de Registro de Preço, decorrentes de licitação, formalizadas com a empresa terceirizada que foi flagrada mantendo o motor de uma máquina ligado, em período que não estava executando o serviço. Cuja irregularidade teria ocorrido em horário de almoço. Além disso, o Decreto suspende a execução de todo e qualquer serviço por parte da empresa perante a Administração Municipal.



Este encaminhamento foi uma consequência da divulgação dos fatos, assim como a abertura do Processo Administrativo. A prefeitura divulgou uma nota de esclarecimento, ainda na quinta-feira, afirmando que todos os encaminhamentos necessários foram dados desde a data do ocorrido e que este seria o terceiro contrato (do gênero) que estaria sendo apurado e suspenso. A suspensão dos serviços será mantida até a conclusão do Processo Administrativo.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)