Ainda não foi fechada a negociação salarial entre a BRF e o Sintrial para os trabalhadores da BRF. Na tarde da quinta-feira, dia 13, houve mais uma rodada de negociação e um dos avanços foi o reajuste de 5% do piso salarial de efetivação como auxílio creche. Esse benefício será pago às mães, pais viúvos ou com guarda judicial, a partir do retorno da licença maternidade ao trabalho, incluindo o período de férias, até a criança completar dois anos de idade.



Além desse avanço, a BRF acenou com reajuste de 4% a partir de maio; mesmo percentual para o salario de efetivação; cinco benefícios de 3% com aumento no teto passando de R$ 2.034 para R$ 2.200. Dez créditos no cartão de R$ 180,00. Também foi oferecido três aportes de R$ 100; folga nos dias 24 e 31 de dezembro e renovação das cláusulas sociais.



Já o Sintrial apresentou contraproposta de 5,5% a partir de maio ou 5,07% a partir de maio e mais 1% de aumento real, a partir de janeiro de 2020; mesmo índice de reajuste para o piso de efetivação e contratação. A entidade sindical, por sua vez, concorda com os quinquênios apresentados pela direção da empresa, porém pede 10 créditos de R$ 190, a partir de julho de 2019. Também concorda com o aporte do cartão alimentação, entretanto reivindica mais dois kits de produtos no valor de R$ 100,00 cada em meses a serem combinados. Por fim, pede a renovação das cláusulas sociais.



A data da terceira rodada de negociação será confirmada nos próximos dias.