A data dos apaixonados celebrada na quarta-feira (12), foi de bons resultados nas vendas para os lojistas concordienses aponta levantamento aplicado pela CDL Concórdia. De acordo com a consulta realizada com 25 empresas, 48% disseram que as vendas aumentaram no período em relação ao ano anterior, 36% mantiveram-se e 16% diminuíram.

Em caso de aumento o percentual ficou em até 5% para 35,3%, em segundo de 5 a 10% para 35% e mais de 10% de elevação para 29,4%. Na lista dos presentes mais cobiçados estão os itens de vestuários, calçados e as flores com 32%, seguidos 16% para os artigos de beleza como perfumes, cremes e maquiagens. Ainda com o mesmo índice as joias e artigos como óculos e relógios. Após aparecem os eletrônicos, eletrodomésticos e produtos alimentícios.

Em relação ao ticket médio para 44% ficou entre R$101,00 a R$150,00, 24% de R$51,00 a R$100,00. Sobre a forma de pagamento destaque para o pagamento no cartão de crédito com 46,1%, parcelado 30,8% e à vista 23,4%. Perguntados sobre a realização de campanhas específicas dos namorados 57,7% descreveram ter apostado nas promoções para atrair os olhares dos consumidores.

O presidente da entidade, Rogério Cecchin, avalia a data como positiva. “Os casais foram às compras e não deixaram de surpreender no dia. Além dos itens ligados ao setor da moda muitos aproveitaram os jantares temáticos com música ao vivo, e para os que planejaram algo em casa grande variedade de produtos como bebidas nos supermercados deixaram a noite mais agradável. Bombons e chocolates assim como as flores acompanhadas de uma deliciosa cesta de café da manhã tiveram grande procura. Com o Dia dos Namorados são vários os setores que ganham o que é ótimo para o varejo e em especial as empresas que são associadas da CDL Concórdia”.

(Fonte: Jornalista Responsável: Fabiana Passarin – ASCOM CDL Concórdia)