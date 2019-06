A inserção da tecnologia na vida das pessoas é uma realidade que cada vez ganha mais força. Quem não gosta de comodidade e rapidez quando quer ficar bem informado sobre o que acontece a sua volta ou quer obter mais detalhes sobre as necessidades de consumo? É seguindo esta tendência que o novo portal da Rádio Aliança, que vai entrar no ar na próxima semana, destinou espaços exclusivos e bem posicionados para facilitar essa conexão das empresas com os potenciais clientes.

O CEO da ÓDois Go Marketing,Ted Lino, explica que o novo portal foi planejado de uma forma em que a apresentação gráfica vai facilitar o acesso e o consumo dessas informações. O site terá o sistema UX Design que vai considerar o comportamento dos internautas ao acessarem a nova página. “Toda a mídia criada é desenvolvida pensando nas pessoas. Se o usuário lê desta forma, é aqui que vou colocar a notícia. Se ele gosta de receber mais informações, vou disponibilizar um link de cadastro para ele receber mais detalhes. Será uma experiência diferente. Queremos que as pessoas tenham prazer em estar se relacionando com a Rádio Aliança também pela internet”, afirma Lino.

No mundo do ápice virtual são raros os consumidores que compram sem antes buscar informações na internet. Seja para saber qual é a melhor oferta ou conhecer mais sobre o produto desejado, a internet tem se tornado uma importante aliada do consumidor. As novidades no portal da Rádio Aliança serão apresentadas na próxima semana.