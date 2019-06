Parte do material dos noticiários da Aliança também estará no site

Está chegando o dia! Na próxima semana o site da Rádio Aliança entrará no ar de cara nova. As mudanças não serão apenas no visual da página, além de textos e fotos, a nova plataforma terá mais vídeos e vai permitir a publicação na internet dos boletins que são produzidos pelos jornalistas para os noticiários da manhã e do meio-dia.

O coordenador de Jornalismo da Rádio Aliança, Jocimar Soares, diz que além de uma oferta maior de conteúdo, os internautas terão mais comodidade no acesso às notícias. “Quem não consegue estar com rádio ligado no horário em que os noticiários vão ao ar, poderá consumir parte deste conteúdo a qualquer hora do dia”, pontua.

Soares destaca que o novo site da Aliança será inovador. “Não tenho dúvidas que será um mecanismo atraente para o consumidor de informações. Estaremos colocando no ar um site muito moderno em termos de tecnologia. Quem acessar o www.radioalianca.com.br nos próximos dias vai se surpreender com as novidades”, afirma o coordenador.

O novo site será o resultado de meses de pesquisa. “Estudamos o que é tendência nesta área de comunicação e a forma como os grandes veículos estão proporcionando conteúdo aos internautas para adaptamos essas informações à nossa realidade”, relata Jocimar Soares. O resultado de tudo isso estará no ar nos próximos dias.