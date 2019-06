Cavalo mecânico Scania com placas de Concórdia, tomado em assalto na noite da quinta-feira, dia 13, foi localizado ontem pela Polícia do Paraná. Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o veículo estava abandonado em uma rodovia da cidade de São João do Triunfo.

O assalto, que resultou no roubo do caminhão, ocorreu durante a noite da quarta-feira, dia 12, na região de São Mateus do Sul, no Paraná. Conforme informações divulgadas pela Rádio Aliança, o motorista foi rendido por um grupo armado no momento em que saia de um posto de combustível. Ele foi colocado no porta-malas de um veículo e foi liberado somente na manhã da quinta-feira, dia 13.

(Com informações do repórter André Krüger)