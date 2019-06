A Prefeitura de Piratuba vai realizar um processo seletivo para a contratação de 22 profissionais nos setores de Educação e Saúde. As inscrições serão realizadas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.nbsprovas.com.br, de 10 de junho a 10 de julho. O valor da taxa vai de R$ 30,17 a R$ 122,87.

Para se inscrever os interessados precisam ter o Ensino Médio e estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Superior nas áreas exigidas. O salários variam de R$ 1.058,60 a R$ 2.655,52 e a carga horária que será cumprida é de 20 a 40 horas semanais.

As vagas disponíveis são para cargos de agente de combate à endemias (1); agente de serviços gerais externos (1); agente de serviços gerais internos (1); auxiliar de creche (1); cuidador escolar (1); fonoaudiólogo (1);motorista (1); professor Educação Infantil (1); professor Educação Infantil - Música (1); professor Ensino Fundamental I de: Arte/ Artesanato (1); Séries Iniciais (1); professor Ensino Fundamental I e II de: Atendimento Escolar Especializado (1);Matemática (3); professor Ensino Fundamental II de: Ciências (1); Ensino Religioso (1); Geografia (1); História (1); professor Ensino Infantil, Educação Fundamental I e II de: Artes (1); Educação Física (1); Inglês (1).

Serão realizadas provas objetiva e prática e avaliação de títulos. O seletivo terá validade de um ano e pode ser prorrogado por mais um.