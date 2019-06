O grupo voluntário de Operação, Resgate e Salvamento com Cães, GORSC de Concórdia, vai promover um jantar no dia 10 de agosto no salão Comunitário do Bairro das Nações. O objetivo é arrecadar recursos para que o grupo adquira um veículo para o transporte da equipe e dos cães.

As fichas serão comercializadas na noite do jantar, a partir das 19h e o valor será de R$ 25,00 por pessoa. O cardápio será risoto no tacho. Informações e reservas podem ser feitas através do número 984053513.

O presidente do Grupo, Andreo Andrade destaca que o veículo é uma necessidade. "Somos acionados para várias ocorrências, e não só em Concórdia. Recebemos chamados de várias regiões do Estado e nem sempre é possível atender, porque não temos um veículo adequado", explica. "Quando acionados, precisamos transportar os cães e cinco pessoas, para prestar o serviço. Temos uma equipe especializada, composta por policiais militares, bombeiros e socorristas do Samu, ou seja, além do resgate, somos preparados para prestar o atendimento na hora, quando a pessoas desaparecida é encontrada", argumenta.

Andrade também destaca que não há a necessidade de que o veículo seja novo. "Precisamos de um carro que nos permita viajar com segurança e que acomode a equipe e também os cães. Também precisamos levar equipamentos, pois em algins casos, precisamos permanecer no local por mais de um dia. Mas não há a necessidade que seja novo. Tendo o espaço e a estrutura que precisamos, já vai nos auxiliar", comenta. "Acredito que o jantar vai contribuir muito com nosso objetivo", destaca. Recentemente fomos acionados para uma ocorrência no Sul do Estado e não conseguiomos ir", lamenta.

O GORSC:

O Grupo, que conta com 12 pessoas, iniciou as atividades em Concórdia há quase dois anos e realiza o trabalho de forma voluntária. Os integrantes já auxiliaram na busca de desaparecidos em sete casos. Os quatro cães são treinados e alimentados, com recusros dos próprios voluntários da equipe.