Em uma das ações, um homem de 33 anos foi preso com mais de 30 gramas de cocaína e grande quantidade de dinheiro.

A Polícia Militar de Concórdia registrou duas ocorrências de tráfico de drogas em Concórdia. Os fatos foram registrados na noite da quinta-feira, dia 13.

O primeiro caso aconteceu em um estabelecimento, localizado na Luiz Delfino, próximo da SER Sadia. A PM realizava buscas a um suspeito de assalto em farmácia na 29 de Julho quando avistou um homem com as mesmas caracteristicas nesse local. Ele foi abordado, resistiu a ação policial e foi imobilizado. Com o suspeito foi encontrada uma pochete que tinha cerca de 35,1 gramas de cocaína, mais aproximadamente R$ 2,5 mil em dinheiro e seis cheques totalizando mais de R$ 22,7 mil. Trata-se de L.L, de 33 anos, que recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Polícia de Concórdia.

A segunda ocorrência aconteceu na Vila União, um pouco mais tarde. Durante patrulhamento, a guarnição percebeu que um rapaz empreendeu fuga pela escadaria ao se deparar com a viatura. O suspeito, um adolescente de 17 anos, foi abordado e com ele foi encontrado um frasco contendo seis pedras de crack. O jovem e o entorpecente foram levados para a Central de Polícia Civil.