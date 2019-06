Um acidente com danos materiais de elevada monta foi registrado no início da noite desta quinta-feira, dia 13, na SC 150, em Lacerdópolis.

O fato ocorreu na comunidade de Santa Bárbara e envolveu o veículo Subaru Impreza, placas de Jaborá e uma Honda Biz de Capinzal.

Segundo informações do condutor do automóvel, de iniciais JM de 20 anos, ele seguia sentido Lacerdópolis, quando um trator que seguia na sua frente manobrou para entrar na estrada de acesso a uma comunidade do outro lado da pista. O jovem disse que desviou, mas acabou rodando e colidindo no barranco. O trator se evadiu do local.

Minutos depois, uma Honda Biz que fazia o mesmo trajeto parou, sendo atingida na traseira por outro automóvel que se evadiu. O motociclista de 37 anos disse que foi projetado para cima do veículo acidentado.

Como não teve feridos, o Corpo de Bombeiros não foi acionado. A Polícia Militar controlou o trânsito que ficou lento por alguns momentos até a chegada da Polícia Militar Rodoviária.

(Fonte: Rádio Capinzal)