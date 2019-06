Uma farmácia, localizada na área central de Concórdia, foi alvo de assalto no começo da noite desta quinta-feira, dia 13. O estabelecimento fica na rua 29 de Julho. Um aparelho de telefone celular e uma quantia não informada de dinheiro foram levados na ação. O telefone foi recuperado mais tarde.

Conforme informações, um rapaz usando capuz chegou no estabelecimento e, com uma arma de fogo, rendeu duas atendentes e anunciou o assalto. Ele fugiu a pé e as vítimas imediatamente chamaram a Polícia Militar. A PM, com várias viaturas, fez rondas em toda a região central e através do localizador do telefone celular, o mesmo foi achado na região da Romano Anselmo Fontana.

O suspeito não foi localizado e as buscas seguiram durante boa parte da noite desta quinta-feira na região da Vila União.