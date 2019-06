Lindóia do Sul: Prefeitura fará reformas no Ginásio Municipal

Foi assinada no começo desse mês, a Ordem de Serviço para a reforma do telhado e banheiros do ginásio municipal de esportes de Lindóia do Sul. Investimentos de R$ 67.918,18. A empresa vencedora da licitação terá um prazo de 30 dias para concluir os trabalhos. O novo telhado será revestido de uma manta térmica, protegendo os frequentadores durante os períodos de altas temperaturas.

De acordo com o prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, é mais um investimento em qualidade de vida para a população. “O Ginásio de Esportes é um espaço propício para a prática de muitas atividades esportivas durante a semana. Muitas pessoas usam essa estrutura para se exercitar ou mesmo para participar de competições. Esporte é saúde, é qualidade de vida, por isso, é fundamental melhorar as condições estruturais oferecidas à comunidade”, assinala.

Localizado junto ao prédio da Administração Municipal, o Ginásio Municipal de Esportes de Lindóia do Sul é palco de muitas competições. Além de ser um espaço de lazer para a comunidade, o local é um importante cenário para a formação de atletas. Muitas escolinhas realizam seus treinamentos nesta quadra esportiva.

(Fonte: PG Comunicação)