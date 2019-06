Além da AEP, Seara também venceu no primeiro confronto do mata-mata.

Os jogos de ida dos play-offs da Liga Catarinense iniciaram nesta quarta-feira com quatro jogos. Chapecó, Piratuba, Catanduvas e Seara foram os palcos da disputa da primeira partida.

Em todos os jogos, os mandantes levaram a melhor. Agora, os visitantes de hoje que serão mandantes no sábado precisam vencer no tempo normal para forçar a prorrogação onde jogam pelo empate.

Confira como foram os jogos:

Em Seara, o Seara Futsal recebeu o atual campeão da Liga Catarinense. A equipe da AGN Capinzal foi até a cidade Seara para encarar o Seara Futsal e acabou sendo derrotado pelo placar de 4 a 3 em jogo bastante equilibrado.

Em Catanduvas, o ADC Catanduvas recebeu a equipe da AD Cunha Porã e bateu os visitantes pelo placar de 6 a 2.

Já em Piratuba, a equipe do Termas Piratuba Futsal recebeu a AAPF Palmitos e bateu a equipe visitante pelo placar de 4 a 2.

Fechando a rodada de ida dos play-offs, a equipe da Chapecoense recebeu no ginásio da SER Sadia, o Campos Novos Futsal. Em jogo equilibrado, os donos da casa levaram a melhor e venceram pelo placar de 3 a 1.

Com os resultados desta quarta-feira, Chapecoense, Seara, ADC Catanduvas e Termas Piratuba Futsal jogam pelo empate na partida de volta para se garantirem as quartas-de-finais onde já estão classificados as equipes da ADAF Saudades, Pinhalense, Lages Futsal e ADC Curitibanos.

Os jogos de volta acontecem no sábado.

(Fonte: Assessoria de Imprensa LCF)