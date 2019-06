Jogos serão no Parque de Exposições, no Ginásio Tancredão.

Águias de Concórdia estreia no fim desse mês no Estadual de Basquetebol

A equipe do Águias de Concórdia estreia no fim desse mês no Campeonato Estadual de Basquetebol de Cadeirantes. As partidas serão no Ginásio Tancredo Neves, no Parque de Exposições.

Dia 29, 15h: Águias de Concórdia x Floripa

Dia 30, 09h: Águias de Concórdia x Brusque