Novo site vai favorecer quem tem o hábito de acessar as informações por meio do celular

Prepare-se! A Rádio Aliança vai trazer novidades na próxima semana. Há cerca de seis meses a emissora trabalha em parceria com a Ódois Tecnologia para desenvolver o novo portal de notícias que vai entrar no ar em breve.

Os internautas terão acesso a um site com uma apresentação visual mais moderna e conteúdos nos formatos de texto, áudios e vídeos. O sócio-proprietário e diretor de Tecnologia da Ódois, Evandro Erlo, explica que tudo o que for transmitido ao vivo pelo Facebook da Rádio Aliança poderá ser compartilhado no portal. “As pessoas poderão acessar o site e visualizar as informações em tempo real. Também teremos um espaço exclusivo para áudios e vídeos”, afirma Erlo.

Além de manter a distribuição de notícias por editorias, ficará disponível aos internautas o ranking das matérias mais acessadas. “As pessoas vão conseguir ver o que está relevante no portal de forma muita rápida”, comenta o diretor.

Outro recurso tecnológico que estará disponível no site da Aliança é o Google AMP (Páginas Móveis Aceleradas). Segundo Erlo, essa ferramenta vai favorecer quem tem o hábito de acessar as notícias da Aliança por meio do celular ou tablet. “Ela facilita a velocidade de busca das informações. Mesmo que o sinal de internet não esteja muito bom, será possível acessar de forma rápida”, detalha.