Motorista de caminhão com placas de Concórdia morre em acidente na BR-116

O motorista de um caminhão com placas de Concórdia morreu na manhã desta quinta-feira, dia 13, em um acidente que aconteceu no quilômetro 114 da BR-116, em Santa Cecília. Três caminhões se envolveram. Um homem que estava em um veículo de Santa Cecília também morreu.

A pouca visibilidade por causa da neblina forte pode ter contribuído para que o acidente acontecesse. O condutor do caminhão com placas de Concórdia, um Volvo, acabou morrendo no local. É um homem de 36 anos. O nome não foi repassado pela Polícia e não há a confirmação que ele seja de Concórdia.

A segunda vítima era um homem, que não teve a idade divulgada. Ele faleceu a caminho do hospital. Ele estava no caminhão VW 2420, com placas de Santa Cecília.

No terceiro caminhão, um Mercedes Benz Axor, com placas de Santa Cecília estava o condutor, um homem de 28 anos, que saiu ileso.

O socorro às vítimas foi prestado pela equipe de resgate da Arteris Planalto Sul.

Informações: jmais.com.br