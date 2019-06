Um caminhão de uma empresa de Concórdia foi levado durante assalto ocorrido na noite da quarta-feira, dia 12, na região de São Mateus do Sul, no Paraná. Conforme informações, o motorista foi rendido por um grupo armado no momento em que saia de um posto de combustível. Ele foi rendido, colocado no porta-malas de um veículo e foi liberado somente agora pela parte da manhã, quando conseguiu manter contato com a empresa proprietária do veículo.



A carreta, cavalo mecânico Scania, placas MFS 5984 e conjunto MEZ 9560, ambos de Concórdia, estava carregada com leite e até o momento não foi localizada.

(Com informações do repórter André Krüger).