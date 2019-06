O presidente da Câmara de Vereadores, Mauro Fretta (PSB), está determinando a abertura de alguns procedimentos para investigar o vazamento de vídeos sobre supostas irregularidades na prestação de serviços com máquinas no interior de Concórdia. Segundo informações preliminares, os equipamentos seriam de uma empresa contratada pela Prefeitura. As imagens circulam na internet e mostram as máquinas ligadas por longos períodos, com o horímetro funcionando, porém estacionadas.

O conteúdo dos vídeos ganhou grandes proporções nas redes sociais. As imagens chegam ainda acompanhadas de áudios que denunciariam supostos esquemas ligados aos serviços que, conforme as gravações, ocorreriam em meio à administração municipal. O presidente do Legislativo já protocolou um pedido solicitando informações ao Executivo e deve acionar as comissões permanentes da Câmara para auxiliar no processo.

Além disso, todo o material e também as respostas recebidas do Executivo serão encaminhadas à análise do Ministério Público. De acordo com Fretta, o papel do Legislativo é garantir que a população tenha acesso às informações sobre tudo o que ocorre na administração e, por isso, não serão economizados esforços para garantir esclarecimentos.

O presidente revela ter recebido dezenas de pedidos da população para intervir no caso e diz que não pode deixar a população sem respostas. “Vamos acionar as comissões permanentes de Urbanização e Agricultura, para que auxiliem na coleta dos dados. E encaminhar o material que temos ao Ministério Público. A missão do Legislativo é fiscalizar e precisamos cumprir c om a nossa obrigação”.

Edno Gonçalves pede informações



Além das ações encaminhadas pelo presidente do Legislativo, o vereador Edno Gonçalves (PDT) também protocolou um pedido de informação na Câmara solicitando “que seja informado quais empresas prestam/prestaram serviços de horas máquina para a Prefeitura de Concórdia nos anos de 2017/2018 e 2019. Ele pede ainda que sejam disponibilizadas as planilhas de serviços de horas máquinas realizados neste mesmo período.

(Fonte: Daisy Trombetta/Ascom/Câmara de Vereadores)