A Polícia Civil de Concórdia irá investigar o que pode ser considerado um caso de cárcere privado. O fato foi denunciado nesta semana pela vítima, uma jovem de 23 anos. O local do cárcere seria uma boate.



O fato foi denunciado porque a jovem conseguiu, de acordo com ela, fugir do local. Ela relata que trabalha nessa boate e que teria solicitado a saída do estabelecimento para cuidar da mãe, que estaria com problemas de saúde. Conforme o B.O, os proprietários do local não teriam aceitado e teriam exigido uma quantia de R$ 800,00 para ela deixar o local.



Na última sexta-feira, a jovem conseguiu escapar, foi até a rodoviária comprar a passagem e fez o Boletim de Ocorrência, na Central de Polícia Civil. Ela diz que os patrões começaram a ameaçá-la no whatsapp.



A ocorrência foi registrada como sequestro e cárcere privado.

(Com informações do repórter André Krüger).