Duelo é na manhã do domingo, dia 16, em Camboriú.

Está definida a arbitragem para o jogo entre Camboriú e Concórdia Atlético Clube pela quarta rodada da série B do Campeonato Catarinense. A partida será disputada na tarde do domingo, dia 16, às 10h, no Estádio Roberto Santos Garcia.



Conforme sorteio feito pela Federação Catarinense de Futebol, a arbitragem será de Diego Costa Cidral, auxiliado por Carlos Alberto do Aragão Júnior e Hector Andrew Lisboa Jacques. O quarto árbitro será Tiago Soares dos Santos, o avaliador escalado é Sandro Luis Mattos e o delegado da partida, Robson André Varela.