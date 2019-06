A AEP Termas de Piratuba Futsal fez o dever de casa e venceu a partida contra AAPF Palmitos na noite de quarta-feira, dia 12, pela primeira rodada “mata-mata”da Liga Catarinense. O jogo aconteceu no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack e o placar foi de 4 a 2 para o time do técnico Fininho, que agora tem a vantagem do empate no jogo da volta. O confronto acontece neste sábado, dia 15, em Palmitos.

A equipe piratubense abriu dois gols de vantagem ainda do primeiro tempo. Na etapa complementar os visitantes tentaram encostar no placar, mas o time da AEP ampliou e fechou a conta em 4 a 2. Os gols de Piratuba foram de Gelson, que fez dois, de Luciano Negão e Gilvan, que marcaram os outros dois.

No sábado a partida acontece no Ginásio Municipal Norberto Resener, às 20:15h. Em caso de empate no tempo regulamentar, Piratuba é que segue para as quartas de final. Caso a equipe de Palmitos vença, a partida vai para a prorrogação e aí a AEP precisa da vitória para passar.