Fato aconteceu em um estabelecimento comercial, no bairro Imperial.

Depois de ter supostamente cometido furto na empresa onde trabalha, adolescente de 17 anos volta ao local para cometer arrombamento, durante a madrugada. O segundo fato foi registrado nas últimas horas pela Polícia Militar em um estabelecimento comercial, no bairro Imperial. O chamado do arrombamento foi por volta das 6h e nada foi levado do escritório dessa empresa.



Porém, câmeras de monitoramento flagraram a ação e o adolescente foi reconhecido pela proprietária do local. Ele entrou no local, durante a madrugada por uma das janelas. O suspeito não foi localizado até o mometno e um Boletim de Ocorrência foi confeccionado.



O curioso é que esse mesmo adolescente é apontado como responsável pelo furto de uma quantia não revelada em dinheiro do escritório dessa mesma empresa, na tarde da terça-feira, dia 11. Na ocasião, a PM foi chamada e a proprietária alegou que flagrou esse adolecente de 17 anos, que é funcionário, saindo atrás de uma mesa do escritório e ela verificou que havia uma gaveta aberta, que deveria estar trancada. Pouco tempo depois, conforme a empresária, ela percebeu que o adolescente deu dinheiro para outra pessoa da empresa comprar uma cuca e um refrigerante.



Neste local foi encontrada uma carteira escondida, pertencente ao adolescente, que continha R$ 1.280,00. O funcionário não soube explicar a origem do dinheiro e confirmou o furto alegando estar precisando. Depois disso, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e, após os procedimentos, ele foi liberado. Porém, voltou durante a madrugada para arrombar essa mesma empresa.